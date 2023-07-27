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Гостиницу планируется построить рядом с усадьбой Рябининой на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, земельным участком, расположенным рядом с ОКН федерального значения, на правах аренды в течение 49 лет владеет ООО "Нижавтострой".
Инвестор внес в комиссию по вопросам землепользования и застройки вопрос об изменении зонирования для реализации проекта. Ранее участок был предназначен под строительство административного здания и гаражей.
ООО "Нижавтострой" представило комиссии проекты строительства четырехэтажной гостиницы и четырехэтажного дома на 27 квартир.
По итогам заседания комиссия поручила разработать новый проект зон охраны объектов культурного наследия, а также установить для участка на улице Ильинской зону многофункциональной общественной застройки с целью закрепления на данной территории гостиничной функции.
Отмечается. что данное решение было принято с учетом дефицита номерного фонда в Нижнем Новгороде.
Кроме того, инвестору необходимо разработать проект объединенной зоны охраны ОКН, расположенных рядом с участком.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области утвердило новые меры поддержки бизнеса при строительстве гостиниц.
Также напомним, что проект гостиницы на улице Родионова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы.
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