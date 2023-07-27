Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников Общество

беспилотник Ланцет Фото: Zala Aero Group

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство российских беспилотников "Куб" и "Ланцет". Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Сергея Чемезова, эти БПЛА прекрасно зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции.

Он также добавил, что нынешние объемы производства полностью покрывают запросы министерства обороны.

При этом Владимир Путин отметил необходимость наращивания производства.

"Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", — подчеркнул президент России.

Сергей Чемезов пообещал, что Ростех будет работать над наращиванием темпов.

Напомним, в Нижнем Новгороде будет создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.

Также ранее сообщалось, что "Горький Тех" и "Группа Промавто" будут совместно развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области.