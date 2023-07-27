Кинопоказы под открытым небом в августе
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 августа 2023 17:59  [46] Сто тысяч операторов БПЛА отберут в России в рамках реализации нового нацпроекта
07 августа 2023 17:38  [47] Жители Приокского района Нижнего Новгорода озвучили свои идеи по актуализации Стратегии развития Нижегородской области
07 августа 2023 16:49  [101] Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников
07 августа 2023 16:23  [116] Модельная библиотека открылась в Урене
07 августа 2023 16:03  [126] Нижегородцев приглашают выбрать лучшие граффити фестиваля "ФормART-2023"
07 августа 2023 15:54  [130] Мининский университет Нижнего Новгорода вступил в Ассоциацию университетов России и Индии
07 августа 2023 15:32  [134] "Боевой путь Сибири" проехал через Нижний Новгород
07 августа 2023 15:24  [143] Стратсессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Московском районе Нижнего Новгорода
07 августа 2023 15:08  [129] Евгений Люлин: "Макарьевский монастырь для многих людей – чудодейственное место силы"
07 августа 2023 14:42  [184] Три парка в Нижнем Новгороде перешли в ведение городской дирекции парков и скверов
Общество

Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников

07 августа 2023 16:49  [101] Общество
беспилотник Ланцет

беспилотник Ланцет

Фото: Zala Aero Group

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство российских беспилотников "Куб" и "Ланцет". Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Сергея Чемезова, эти БПЛА прекрасно зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции.

Он также добавил, что нынешние объемы производства полностью покрывают запросы министерства обороны.

При этом Владимир Путин отметил необходимость наращивания производства.

"Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", — подчеркнул президент России.

Сергей Чемезов пообещал, что Ростех будет работать над наращиванием темпов.

Напомним, в Нижнем Новгороде будет создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.

Также ранее сообщалось, что "Горький Тех" и "Группа Промавто" будут совместно развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники ОПК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph