Реставрация Дома дворянки Авдотьи Чистяковой стартовала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Реставрация Дома дворянки Авдотьи Чистяковой стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области".

Согласно информации, перед началом работ около 20 волонтеров помогли вынести рабочим старые вещи, посуду и мебель из расселенного дома. Также были найдены несколько артефактов: елочные игрушки, счеты, картины, деревянные санки, дореволюционные и советские пузырьки.

Кроме того, была сохранена работа уличного художника Синего Карандаша, располагавшаяся на двери пристроя дома.

Сейчас на объекте установлены леса, демонтированы аварийные конструкции, проведена очистка лицевого и торцевых фасадов первого этажа от старой краски. Идет очистка фасадов второго этажа, после чего будет восстановлен деревянный декор, пройдет покраска дома.

Дом находится в областной собственности. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении объекта и возможности его приспособления под современное использование.

Напомним, реставрация объекта культурного наследия "Дом Чистяковой" должны завершиться 28 августа. Работы проводит Государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что волонтеры АНО "АСИРИС" отремонтировали пять исторических домов в Арзамасе.