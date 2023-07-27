Участниками Нижегородского НОЦ с начала года уже стали 27 организаций Экономика

Участниками Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) с начала 2023 года уже стали 27 организаций.

Как сообщили в нижегородском правительстве, перечень новых участников официально утвержден Министерством образования и науки РФ.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что в Нижегородский НОЦ благодаря проделанной работе по расширению участников пришли много сильных образовательных, научных, производственных организаций.

По словам губернатора, расширение и развитие их взаимодействия региону необходимо - с учетом новых вызовов.

"В перспективе все это повысит качество и количество совместных проектов, даст новые возможности. Наш регион сегодня - один из лидеров по уровню развития соответствующей инфраструктуры: НОЦ, ИНТЦ, ОЭЗ и ТОР*. Все это позволит раскрыть мощнейший потенциал Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

Новыми участниками Нижегородского НОЦ стали: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, МИРЭА - Российский технологический университет, Нижегородский государственный агротехнологический университет, Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса.

Среди предприятий химической отрасли участниками стали: ГК "Титан", ООО "Компания "Хома", ООО "Поликетон", ООО "Норкем", НТЦ "Химнвест", "Синтез ОКА-Полиуретан", АО "Химсорбент", ООО "Акрилхимпроект".

Еще две компании работают в области медицинских технологий – АО "Силнекс", НПФ "Реабилитационные технологии", и пять – в секторе информационных технологий: ООО "Смарт видео", ООО "Оскон", ООО "Фрактал", ООО "Бинго-софт", ООО "Фаблайт электроникс". Также среди новых участников НОЦ – компании сферы автомобиле- и машиностроения: "АВАтэк 3Д", ООО "Технопарк", ООО "Новатор", ООО "Группа Промавто"; ООО "Биэмтек", ведущее разработки в области энергетики и климатических систем, разработчик новых материалов НПО "Специальные материалы и технологии", тепличный комбинат АО "Дзержинское" и технопарк ООО "Технопарк Реал-инвест".

Директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов напомнил, что основная задача научно-образовательного центра - построение эффективных цепочек взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом.

"Нам важно, чтобы среди участников научно-образовательного центра были как вузы и научные институты, так и промышленные предприятия. Новые участники НОЦ получат поддержку по наиболее актуальным для них направлениям. Для одних это поиск индустриальных партнеров и инвесторов, для других - помощь в разработке новых технологий. Кроме того, центр помогает в продвижении инновационной продукции, в частности, обеспечивает участие в различных профильных выставках и форумах", - рассказал Тимур Халитов.

Всего участниками Нижегородского НОЦ на сегодня являются 64 организации.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука" (сейчас "Наука и университеты"). Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации: https://science52.ru/.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ планирует развивать научно-технологическое сотрудничество с Китаем.

Также напомним, что Нижегородский НОЦ и ДНР будут сотрудничать в сфере реализации технологических проектов.