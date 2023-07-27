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Общество

Пятнадцатиметровую фигуру коня планируется установить на набережной в Городце

08 августа 2023 13:14  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятнадцатиметровую фигуру коня планируется установить на набережной в Городце. Об этом сообщают организаторы конкурса "Нагородим".

Согласно информации, арт-объект будет установлен в 2024 годуна берегу Волги, в отдалении от центра Городца.

Организаторы конкурса с помощью фигуры хотят повысить внимание к городу со стороны реки.

"На резных наличниках и лобовых досках, которыми украшены городецкие дома, встречаются удивительные чудища - Фараонки (полурыбы-полудевы), Львы и райские птицы Сирины и Алконосты. Здесь же зародилась сюжетная Городецкая роспись, одним из любимых героев которой стал Конь", - объяснили выбор коня организаторы.

Длина арт-объекта должна составлять 9 метров, ширина - 4 метра, а высота - 12-15 метров.

Подать заявку на конкурс можно до 20 октября. Итоги будут подведены 30 ноября. Победитель получит до 800 тысяч рублей на создание фигуры коня, а также 70 тысяч рублей в виде премии.

Ранее сообщалось, что скульптуру оленя установили в нижегородском аэропорту имени Чкалова.

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Теги:
Городец Искусство
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