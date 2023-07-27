Около 200 специалистов пройдут обучение в рамках образовательной программы Нижегородского НОЦ до конца года Общество

Фото: Нижегородский НОЦ

Около 200 специалистов пройдут обучение в рамках образовательной программы Нижегородского научно-образовательного центра до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Согласно информации, всего с 2020 года в Центре развития компетенций Нижегородского НОЦ свою квалификацию повысили 480 человек по более чем 10 программам. Например, обучение проходило в рамках курсов по управлению проектами и командой, привлечению инвестиций и управлению изменениями, трансферу инновационных решений на рынок.

Обучение организуют участники и партнеры НОЦ. Преподавателями выступают квалифицированные специалисты, а по результатам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.

Подать заявку на обучение могут сотрудники организаций, которые являются участниками Научно-образовательного центра Нижегородской области. Обучение проходит бесплатно. С подробностями можно ознакомиться на сайте Нижегородского НОЦ.

Ранее сообщалось, что участниками Нижегородского НОЦ с начала года уже стали 27 организаций.