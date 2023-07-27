Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Кинопоказы под открытым небом в августе
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 августа 2023 18:38  [20] Самыми востребованными врачами в "Поездах здоровья" стали эндокринологи, офтальмологи и гинекологи
08 августа 2023 18:16  [57] Около 200 специалистов пройдут обучение в рамках образовательной программы Нижегородского НОЦ до конца года
08 августа 2023 17:57  [95] Монтаж главной сцены ко Дню города начался на пл. Минина и Пожарского
08 августа 2023 16:39  [113] Начальник нижегородского ГУ МВД Юрий Арсентьев ответит на вопросы граждан 15 августа
08 августа 2023 16:34  [117] Ремонт проспекта Циолковского по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" стартовал в Дзержинске
08 августа 2023 16:22  [144] Глеб Никитин поручил привести в порядок освещение на ряде улиц Нижнего Новгорода
08 августа 2023 16:03  [130] "Автодор" протестирует экспериментальную разметку с безопасной дистанцией
08 августа 2023 15:49  [136] Здание Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде реконструируют за 492,6 млн рублей
08 августа 2023 15:30  [147] В НГЛУ впервые стартовал международный проект "Летний институт" для преподавателей-исследователей из четырех государств
08 августа 2023 15:02  [144] Площадь Героев благоустроили в Московском районе Нижнего Новгорода
Общество

Около 200 специалистов пройдут обучение в рамках образовательной программы Нижегородского НОЦ до конца года

08 августа 2023 18:16  [57] Общество

Фото: Нижегородский НОЦ

Около 200 специалистов пройдут обучение в рамках образовательной программы Нижегородского научно-образовательного центра до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Согласно информации, всего с 2020 года в Центре развития компетенций Нижегородского НОЦ свою квалификацию повысили 480 человек по более чем 10 программам. Например, обучение проходило в рамках курсов по управлению проектами и командой, привлечению инвестиций и управлению изменениями, трансферу инновационных решений на рынок.

Обучение организуют участники и партнеры НОЦ. Преподавателями выступают квалифицированные специалисты, а по результатам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.

Подать заявку на обучение могут сотрудники организаций, которые являются участниками Научно-образовательного центра Нижегородской области. Обучение проходит бесплатно. С подробностями можно ознакомиться на сайте Нижегородского НОЦ.

Ранее сообщалось, что участниками Нижегородского НОЦ с начала года уже стали 27 организаций.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НОЦ Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph