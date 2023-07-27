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Общество

Самыми востребованными врачами в "Поездах здоровья" стали эндокринологи, офтальмологи и гинекологи

08 августа 2023 18:38  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 60 тысяч медицинских консультаций провели специалисты нижегородских "Поездов здоровья". Об этом сообщили в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко.

Согласно информации, чаще всего нижегородцы обращаются к врачам-эндокринологам и врачам-офтальмологам. С начала года эти специалисты провели более 10 тысяч консультаций.

Около 9,8 тысячи нижегородок получили консультации врача-гинеколога. Также в "Поездах здоровья" востребованы кардиологи, неврологи, урологи, хирурги и другие.

Медпомощь в мобильных диагностических комплекс получили уже более 32,7 тысячи человек. Всего нижегородцам провели почти 60 тысяч медицинских консультаций и свыше 113 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

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Теги:
Медицина и здоровье Поезда здоровья
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