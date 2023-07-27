Большую праздничную программу подготовили к 500-летию Васильсурска Культура и отдых

Фото: Анастасия Красушкина

Большую праздничную программу подготовили к 500-летию Васильсурска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, к юбилею в Васильсурске было проведено масштабное благоустройство. На подготовку мероприятий было выделено около 150 млн рублей.

Праздничные мероприятий будут проходить в поселке с 17 по 19 августа.

Так, 17 августа на центральной площади поселка в 12:00 откроется ярмарка мастеров и выступят коллективы Воротынского районе, а также Майя Балашова, Диляра Садыкова и группа "Рок-острова". Завершит день праздничный салют.

18 августа в краеведческом музее в 16:00 пройдет виртуальная экскурсия "Театральный Васильсурск", в 19:30 - просмотр под открытым небом фильма "Александр Булычев. Художник и человек".

В 13:00 на центральной площади откроется фестиваль "Васильсурские рассветы", а в 19:00 начнется концертная программа "С любовью к Васильсурску".

19 августа состоится ярмарка-продажа "Васильсурский сувенир", а на центральной площади поселка с 18:00 до 23:00 пройдет концертная программа "Лейся песня на просторах Василя".

Более подробно с программой можно ознакомиться по ссылке

Ранее была опубликована программа празднования 802-летия Нижнего Новгорода.