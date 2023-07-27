Рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Васильсурск запустят уже в августе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Васильсурск запустят уже в августе. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Согласно информации, суда на подводных крыльях начнут курсировать к юбилею поселка - 17-19 августа.

Время в пути составит чуть больше часа. Сейчас в Васильсурске идет обустройство причала.

В настоящее время до Васильсурска четыре раза в день ходит паром из поселка Лысая гора Воротынского района. Зимой добраться до поселка можно на "подушке" или пешком по льду. Прямых автобусов из Нижнего Новгорода также нет.

Напомним, большую праздничную программу подготовили к 500-летию Васильсурска.

Также ранее сообщалось, что рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Дзержинск могут запустить уже в 2023 году.