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Общество

Рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Дзержинск могут запустить уже в 2023 году

01 августа 2023 11:40  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Дзержинск могут запустить уже в 2023 году. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области, отвечая на вопрос блогера Алексея Алексеева.

Согласно информации, сейчас ООО "Водолет" ведет работы по установке причала в Дзержинске.

Планируется, что рейсы на суднах на подводных крыльях будут запущены в текущую навигацию.

Напомним, 5 июля были запущены рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Муром.

Кроме того, в начале июня в Нижнем Новгороде начал курсировать речной трамвай "Соталия", а затем была открыта навигация электрокатамарана "ЭкоходЪ 2".

Также ранее сообщалось, что ещё одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга.

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Теги:
Валдаи Навигация
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