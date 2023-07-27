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Центробанк анонсировал пилотный запуск операций с цифровым рублём

09 августа 2023 15:23  [62]

ЦБ РФ 15 августа запустит пилот с цифровым рублём на реальных операциях. Об этом в рамках пресс-конференции заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, сообщает телеканал "360".

Она отметила, что Центробанк долго готовился к началу пилота. В тестировании будут участвовать 13 кредитных организаций: "Альфа-банк", "Банк ДОМ.РФ", "Ингосстрах Банк", ВТБ, "Банк ГПБ", "КИВИ", "АК БАРС", "МТС-Банк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Банк Синара", Росбанк" и "ТКБ Банк".

Согласно информации, на начальном этапе будут тестировать открытие кошельков, переводы цифрового рубля между клиентами, отплату товаров и услуг.

Напомним, с 1 августа начал действовать закон, в соответствии с которым список субъектов национальной платёжной системы дополнен оператором платформы цифрового рубля. Этот статус будет закреплён за российским Центробанком. На регулятора возложат организацию и обеспечение работы платформы такого рубля.

Банк России одобрил логотип цифрового рубля и представил его россиянам. Символом цифровой валюты стал привычный знак рубля в двух цветах - белом и кораллово-алом. Логотип в будущем интегрируют во все банковские онлайн-приложения, в которых пользователи откроют личные цифровые кошельки.

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