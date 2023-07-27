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Политика

Представители Нижегородской и Гомельской областей обсудили перспективы взаимодействия

09 августа 2023 18:05  [82] Политика

Руководитель представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Андрей Дудкин и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко обсудили перспективы взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, нижегородская делегация посетила в Гомеле предприятия, выпускающие упаковочный материал. По итогам визита предприятиям Нижегородской области будет предложено сотрудничество с производителями упаковки из Белоруссии.

Также стороны обсудили перспективы взаимодействия в области судостроения, сельскохозяйственного машиностроения, пищевой промышленности и в сфере ИТ.

Иван Крупко отметил, что для развития взаимодействия между регионами основополагающими являются три направления: товарооборот, создание совместных предприятий, импортозамещение.

Также он подчеркнул важность сотрудничества в сфере патриотического воспитания молодого поколения.

Напомним, в июне делегация Корпорации развития Нижегородской области во главе с генеральным директором Игорем Ищенко посетила Республику Беларусь с рабочим визитом.

Также в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество
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