Представители Нижегородской и Гомельской областей обсудили перспективы взаимодействия Политика

Руководитель представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Андрей Дудкин и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко обсудили перспективы взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, нижегородская делегация посетила в Гомеле предприятия, выпускающие упаковочный материал. По итогам визита предприятиям Нижегородской области будет предложено сотрудничество с производителями упаковки из Белоруссии.

Также стороны обсудили перспективы взаимодействия в области судостроения, сельскохозяйственного машиностроения, пищевой промышленности и в сфере ИТ.

Иван Крупко отметил, что для развития взаимодействия между регионами основополагающими являются три направления: товарооборот, создание совместных предприятий, импортозамещение.

Также он подчеркнул важность сотрудничества в сфере патриотического воспитания молодого поколения.

Напомним, в июне делегация Корпорации развития Нижегородской области во главе с генеральным директором Игорем Ищенко посетила Республику Беларусь с рабочим визитом.

Также в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым.