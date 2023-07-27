Контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации передан банку ВТБ Бизнес

Фото: ОСК

Контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации передан банку ВТБ. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, о передаче государственного пакета акций председателю правления Банка ВТБ Андрею Костину сообщил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи.

По словам Андрея Костина, ВТБ сотрудничает с ОСК с момента ее создания и хорошо знает специфику компании.

Владимир Путин отметил, что проблемных вопросов на предприятии много, но работа ОСК набирает темп.

Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году. Ранее все акции ОСК находились в федеральной собственности.

Отметим, что нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" входит в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Ранее сообщалось, что ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" перейдет под контроль ГК "Ростех".