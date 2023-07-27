Половина россиян не понимает цели внедрения цифрового рубля Экономика

Около 51% россиян не понимает цели внедрения цифрового рубля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные ВЦИОМ.

При этом о новой форме денег знают 70% принявших участие в опросе респондентов. Остальные 30% узнали о ней только во время опроса.

Согласно информации, самыми осведомлёнными оказались респонденты от 45 до 59 лет (о внедрении новой валюты знали 77% опрошенных в этой категории) и от 60 лет (76%).

При этом на вопрос о назначении цифрового рубля смогли ответить лишь 37% представителей старшей возрастной группы, а среди россиян от 18 до 24 лет таких было 50%.

Более 20% респондентов предположили, что новая валюта обеспечит прозрачность и безопасность денежных операций, еще 13% — что она облегчит жизнь пользователям, 11% уверены, что цифровой рубль поддержит российскую экономику. Ещё 8% считают, что он может стать альтернативой другим формам денег и валют.

О желании воспользоваться цифровым рублём заявили 30% опрошенных. Чаще такой ответ звучал от молодёжи и активных интернет-пользователей.

Напомним, с 1 августа начал действовать закон, в соответствии с которым список субъектов национальной платёжной системы дополнен оператором платформы цифрового рубля. Этот статус будет закреплён за российским Центробанком. На регулятора возложат организацию и обеспечение работы платформы такого рубля.

Уже 15 августа ЦБ РФ запустит пилот с цифровым рублём на реальных операциях. В тестировании будут участвовать 13 кредитных организаций: "Альфа-банк", "Банк ДОМ.РФ", "Ингосстрах Банк", ВТБ, "Банк ГПБ", "КИВИ", "АК БАРС", "МТС-Банк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Банк Синара", Росбанк" и "ТКБ Банк".

Согласно информации, на начальном этапе клиенты банков будут тестировать открытие кошельков, переводы цифрового рубля между счетами, отплату товаров и услуг.