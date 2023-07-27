Нижегородцы проголосовали против изменения автобусных маршрутов А-71 и А-90

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Голосование по вопросу изменения части трассы автобусных маршрутов А-71 и А-90 завершилось в группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации".
Напомним, сейчас автобус А-71 проезжает по улицам Старая Канава, Героя Сутырина и переулку Союзному, где находятся многоэтажные жилые дома. При этом маршрут А-90, имеющий в два раза большую провозную способность, пролегает по улицам Бутырской и Большой Починковской через менее населенные территории.
В связи с этим предлагалось поменять пути следования автобусов, чтобы маршрут А-90 курсировал через более загруженный участок.
Голосование по этому вопросу началось 26 июля и завершилось в 23:59 10 августа.
Свое мнение об изменении маршрутов высказали 2 167 нижегородцев.
Так, 910 респондентов (41,99%) поддержали изменения. 1 257 человек (58,01%) выступили против изменения маршрутов движения автобусов.
Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-90 в Нижнем Новгороде продолжает сохранять лидерство по количеству поездок.
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