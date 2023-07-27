Кинопоказы под открытым небом в августе
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2023 10:16  [40] Нижегородцы проголосовали против изменения автобусных маршрутов А-71 и А-90
11 августа 2023 09:25  [97] Праздничную подсветку включат на телебашне Нижнего Новгорода в День физкультурника
11 августа 2023 09:10  [92] Туристический потенциал территории обсудили на стратсессии в Дивеевском районе
10 августа 2023 18:50  [328] Новый штамм коронавируса EG.5 пришёл в Россию
10 августа 2023 18:29  [265] Евгений Костин: "В Сормове живут неравнодушные граждане, которые вносят свои предложения в развитие района и города в целом"
10 августа 2023 18:03  [227] Восемь домов построили в Большом Болдине в рамках программы КРСТ
10 августа 2023 17:29  [244] Жители Сормовского района озвучили свои идеи по актуализации Стратегии развития региона
10 августа 2023 16:47  [433] Соверменный исправительный центр для осужденных открылся в селе Спасское
10 августа 2023 16:24  [305] Стартовый котлован новой станции метро глубиной 16 метров вырыли на площади Сенной
10 августа 2023 16:19  [244] Бешенство выявили у собаки в Краснооктябрьском муниципальном округе
Общество

Нижегородцы проголосовали против изменения автобусных маршрутов А-71 и А-90

11 августа 2023 10:16  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Голосование по вопросу изменения части трассы автобусных маршрутов А-71 и А-90 завершилось в группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации".

Напомним, сейчас автобус А-71 проезжает по улицам Старая Канава, Героя Сутырина и переулку Союзному, где находятся многоэтажные жилые дома. При этом маршрут А-90, имеющий в два раза большую провозную способность, пролегает по улицам Бутырской и Большой Починковской через менее населенные территории.

В связи с этим предлагалось поменять пути следования автобусов, чтобы маршрут А-90 курсировал через более загруженный участок.

Голосование по этому вопросу началось 26 июля и завершилось в 23:59 10 августа.

Свое мнение об изменении маршрутов высказали 2 167 нижегородцев.

Так, 910 респондентов (41,99%) поддержали изменения. 1 257 человек (58,01%) выступили против изменения маршрутов движения автобусов.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-90 в Нижнем Новгороде продолжает сохранять лидерство по количеству поездок.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph