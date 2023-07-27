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Общество

Испытания мостов стартовали на участках М-12 от Москвы до Арзамаса

11 августа 2023 11:04  [104] Общество
Фото: Автодор - Инжиниринг

Фото: Автодор - Инжиниринг

Испытания мостовых переходов стартовали на участках строящейся скоростной автомагистрали М-12 от Москвы до Арзамаса, сообщили в ООО "Автодор - Инжиниринг".

Так, специалисты компании уже провели приемочные испытания моста через реку Киржач во Владимирской области.

Во время испытаний на пролет моста заехали 8 гружёных автосамосвалов массой 30 тонн каждый. 

Деформации, прогибы и напряжения от испытательной нагрузки, а также динамические характеристики сооружения были зафиксированы при помощи электронного оборудования, позволяющего с высокой частотой и точностью регистрировать параметры состояния конструкций.

Затем специалисты проанализировали полученные результаты.

Анализ показал, что все измеряемые параметры соответствуют расчётным значениям, а сооружение имеет заявленную в проекте грузоподъёмность. Под руководством опытных наставников в работах по испытанию моста  на М-12 приняли участие студенты 3 и 4 курсов МАДИ, проходящие летнюю производственную практику в ООО "Автодор-Инжиниринг".

Всего на строящихся участках М-12 от Москвы до Арзамаса расположены четыре мостовых сооружения.

Открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется осенью этого года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал старт движению на первом участке скоростной дороги М-12.

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Теги:
М-12
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