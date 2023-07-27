Руслан Станчев: "В вопросах развития массового спорта не обойтись без привлечения лидеров мнений" Спорт

Руслан Станчев Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

9 августа 2023 года в Доме народного единства прошла отраслевая стратегическая сессия "Спорт – норма жизни", посвящённая актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035.

По мнению депутата Думы Нижнего Новгорода Руслана Станчева, для вовлечения нижегородцев в занятия спортом необходимо привлекать спортивных звёзд:

"Тема этой стратегической сессии мне особенно интересна, так как свое детство и молодость я провёл в спорте высших достижений – профессионально занимался настольным теннисом и достиг значимых результатов.

Сейчас в регионе многое делается для развития спортивной инфраструктуры: открываются новые спортивные площадки и объекты. В Нижнем Новгороде активно строится Ледовая арена – этот объект находится на моём округе в Канавинском районе. В режиме онлайн можно наблюдать, как он растёт не по дням, а по часам. При этом отдельные физкультурно-оздоровительные комплексы у нас прекрасно загружены, а по другим – есть сложности.

В вопросах развития массового спорта и популяризации спортивных объектов не обойтись без привлечения лидеров мнений. Прекрасный пример такого проекта – массовая зарядка вместе с чемпионками-гимнастками Диной и Ариной Авериными в День физкультурника. Но это должна быть системная, большая программа, основанная на регулярном проведении мероприятий в разных локациях. У нас есть большое количество спортивных звёзд разных поколений – действующих чемпионов и прославленных спортсменов, завершивших профессиональную карьеру, которые могли бы стать флагманами разных активностей – зарядка, кросс, танцы, бег - тем самым популяризируя здоровый образ жизни. Приезд звезды спорта может привлечь людей в недозагруженные посетителями ФОКи.

С темой ФОКов связано предложение участников стратсессии о создании спортивно-туристических кластеров вокруг спортивных объектов. Соревнования занимают как правило несколько дней, и людям нужно где-то остановиться. Это могут быть турбазы, глэмпинги, гостиницы. Но привлекать инвесторов нужно под насыщенный интересный календарь спортивных мероприятий.

Другое важнейшее направление – создание программы подготовки тренерских кадров. У нас стремительно стареет тренерский состав. Например, в настольном теннисе до сих пор работают те же самые специалисты из моего спортивного детства, которым сейчас уже 70 и 80 лет. К сожалению, им нет смены. Должна быть эмоциональная и монетарная мотивация для молодых специалистов. Новые кадры можно привлекать в том числе из других регионов. Для системной подготовки квалифицированных кадров на базе одного из вузов, где есть спортивная кафедра, может быть создана лицензированная Нижегородская школа тренеров.

Ряд предложений экспертов также касался развития спортивной медицины: в части увеличения филиальности спортивных диспансеров, улучшения оснащенности медкабинетов, расширения штата медработников и создания региональной группы психологов для поддержки спортсменов".