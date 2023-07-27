Интерактивный музей спорта предложили создать в Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области "Спорт - норма жизни" прошла в Доме народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 70 экспертов, которые предложили 11 проектов.

"Президентом России Владимиром Путиным поставлены задачи по развитию как массового спорта, так и спорта высоких достижений. В Нижегородской области реализуются профильные мероприятия в рамках национальных проектов, а также региональные инициативы, позволяющие обновлять или создавать спортивные объекты. Новое футбольное поле и спортплощадка могут изменить восприятие всего населенного пункта и стать точкой притяжения для жителей. Самое главное при развитии спорта – ориентироваться на позицию жителей и экспертного сообщества. Мы создаем крупные объекты, например, Ледовый дворец. Важно, чтобы их использование также максимально отвечало запросам людей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет реализации Стратегии развития число нижегородцев, систематически занимающихся спортом, выросло на 12,4%, а количество спортивных объектов - на 17,1%. Открыто 44 площадки ГТО. В системе ГТО зарегистрировались более 338 тысяч нижегородцев, более 80 тысяч из них выполнили нормативы на знаки отличия.

В ходе стратсессии эксперты отметили важность создания тренерской школы. Для помощи спортсменов, лишенных возможности участвовать в международных соревнования, предлагается развивать систему международного регионального спортивного сотрудничества.

Также предложено создать региональную службу спортивных психологов, региональный центр спортивной экипировки, ввести преференции для местных производителей спортивного оборудования и инвентаря.

Участники секции "Цифровизация отрасли" предложили разработать приложение для поиска напарника для занятий спортом, туристическую платформу "Покорители Нижнего Новгорода", с помощью которого можно зарабатывать виртуальные баллы за достижения целей в игре, интерактивный музей спорта.

Музей будет курсировать по всей Нижегородской области. Нижегородцы с помощью дополненной реальности смогут погрузиться в виртуальное действие с участием профессионального спортсмена. Например, отбить пенальти, как Яшин, сделать ход в шахматах, как Карякин.

По словам замдиректора ООО "Цифровое пространство" Алексея Алаева, этот проект позволит вовлечь в спорт больше людей.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев представил проекты по теме "Спорт высших достижений и профессиональный спорт". Так, было предложено создать спортивно-туристические кластеры и ежегодный системный проект "Звезда спорта", состоящий из еженедельных мероприятий. Проекты будут положительно влиять на повышение имиджа профессиональных спортсменов, популяризацию спорта, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой.

Эксперты по теме "Подготовка спортивных талантов и развитие детского юношеского спорта" озвучили идеи по персональной мотивации детей к спорту, созданию программы наставничества в сфере спорта, грантовой поддержке талантливых детей и ведущих спортсменов "Золото Нации", созданию рейтинга показателей побед и достижений спортсменов на региональном и федеральном уровнях "Через тернии к звездам".

Кроме того, было предложено внедрить в качестве корпоративных дисциплин на предприятиях новые вида спорта и организовать профильный фестиваль по ним. В числе новых, или "хорошо забытых старых" видов спорта - древнерусская игра с мячом кила.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

В ходе стратегической сессии "Территория цифрового лидерства"IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области, а в стратсессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

Также на стратегической сессии "Забота о каждом" обсудили вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области, а представители сферы экологии и лесного хозяйства в рамках стратегической сессии "Наше богатство" разработали девять проектов для актуализации Стратегии.

Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Кроме того, в рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей.