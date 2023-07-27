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Общество

Нижне-Волжскую набережную в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 12 августа

11 августа 2023 12:49  [37] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 12 августа в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника, будет перекрыто движение транспорта на Нижне-Волжской набережной и прилегающих улицах. Об этом предупредили в горадминистрации.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 00:01 до 10:00 будет приостановлено движение транспорта на следующих участках:

- по Нижне-Волжской набережной - от улицы Широкой до Георгиевского съезда,
- по улице Красная слобода,
- по Набережной Гребного канала - от Красной слободы до дома №111а по Набережной Гребного канала.

В данный период времени автобус А-5 будет ходить от Деловой улицы до остановки "Монастырь" в оба направления, а маршрут автобуса Т-87 будет сокращён до остановки "Улица Рождественская".

Кроме того, с 10:00 до 15:00 движение транспорта будет перекрыто на участке Нижне-Волжской набережной - от улицы Широкой до Георгиевского съезда. Маршрут автобуса А-5 организуют от Деловой улицы до Казанского съезда.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к зонам ограничений, объезд будет организован по прилегающим улицам.

В зоне проведения мероприятий будет запрещена стоянка транспортных средств, а припаркованные автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку.

Напомним, Арина и Дина Аверины 12 августа проведут возле катера "Герой" массовую зарядку.

Ранее сообщалось, что Волжскую набережную и Стрелку перекроют для транспорта с 11 по 13 августа.

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Теги:
движение Транспорт
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