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Общество

Десятый в регионе образовательно-производственный кластер появится в Кулебаках

11 августа 2023 17:58  [77] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десятый региональный образовательно-производственный кластер создадут на базе Кулебакского металлургического колледжа в рамках проекта "Профессионалитет". Об этом сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Согласно информации, партнером кластера станет АО "Русполимет". Сотрудничество в обучении студентов позволит улучшить ситуацию с кадрами в промышленном кластере "Кулебаки – Выкса – Навашино".

Открытие металлургического кластера запланировано на 2024 год. В него также войдет Дзержинский химический техникум имени Красной Армии. 

На создание нового кластера будет выделено 100 млн рублей из федерального бюджета и 4 млн рублей - из регионального, еще 25 млн рублей предоставит предприятие-партнер.

На эти средства будут отремонтированы помещения колледжа, закуплено оборудование и мебель. Также преподаватели пройдут курс по повышению квалификации.

Ранее сообщалось, что химический и радиоэлектронный образовательно-производственные кластеры появятся в Нижегородской области.

Также напомним, седьмой образовательно-производственный кластер в Дзержинске будет развивать отрасль педагогики.

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Теги:
Кулебаки Образование Производство
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