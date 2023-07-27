Десятый в регионе образовательно-производственный кластер появится в Кулебаках Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десятый региональный образовательно-производственный кластер создадут на базе Кулебакского металлургического колледжа в рамках проекта "Профессионалитет". Об этом сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Согласно информации, партнером кластера станет АО "Русполимет". Сотрудничество в обучении студентов позволит улучшить ситуацию с кадрами в промышленном кластере "Кулебаки – Выкса – Навашино".

Открытие металлургического кластера запланировано на 2024 год. В него также войдет Дзержинский химический техникум имени Красной Армии.

На создание нового кластера будет выделено 100 млн рублей из федерального бюджета и 4 млн рублей - из регионального, еще 25 млн рублей предоставит предприятие-партнер.

На эти средства будут отремонтированы помещения колледжа, закуплено оборудование и мебель. Также преподаватели пройдут курс по повышению квалификации.

Ранее сообщалось, что химический и радиоэлектронный образовательно-производственные кластеры появятся в Нижегородской области.

Также напомним, седьмой образовательно-производственный кластер в Дзержинске будет развивать отрасль педагогики.