Химический и радиоэлектронный образовательно-производственные кластеры появятся в Нижегородской области Общество

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Химический и радиоэлектронный образовательно-производственные кластеры появятся в Нижегородской области в рамках проекта "Профессионалитет". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, у каждого из них будет девять предприятий партнеров. В кластерах будет создан "колледж под ключ", в которых будет иметься все необходимое для подготовки специалистов.

Таким образом, в регионе подписаны соглашения о запуске уже девяти образовательно-производственных кластеров. По этим показателям Нижегородская область находится в лидерах среди регионов РФ.

Также идет подготовка к запуску технопарка СПО "Нижполиграф".

"Это еще больше закрепит статус региона как кузницы кадров", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что седьмой образовательно-производственный кластер в Дзержинске будет развивать отрасль педагогики.

Также напомним, что четыре образовательно-производственных кластера появятся в Нижегородской области в 2024 году.