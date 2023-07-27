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Общество

Стратегию развития АПК Нижегородской области обсудили отраслевые эксперты

11 августа 2023 18:58  [94] Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки состоялся круглый стол "О выработке рекомендаций в Стратегию развития АПК Нижегородской области до 2035 года" под руководством заместителя председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного собрания Нижегородской области Александра Ефремцева. В нем приняли участие представители сельхоз предприятий региона, министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Обсуждение прошло в рамках актуализации Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным, а также разработки стратегии развития агропромышленного комплекса региона.

Круглый стол стал частью большой экспертной работы по формированию конкретных предложений для включения в стратегию развития АПК. Здесь специалисты обсуждали свои предложения и гипотезы, полученные в «кабинетных исследования», возможность их практического применения и эффективность.

"Напомним, что губернатор Глеб Никитин поставил задачу разработать отраслевые стратегии развития, в том числе по агропромышленному комплексу. Главная задача – обеспечение продовольственной безопасности нашего региона. При этом важно подходить к разработке стратегии отрасли комплексно, с учетом кадрового потенциала, возможностей кооперации, устойчивого развития сельских территорий, достижения науки и современных трендов. При этом обращать внимание на качество продукции, ее экологичность и персональный подход к потребителю. Важно привлечь к этой работе широкий круг экспертов. Наличие такой стратегии давно назревший вопрос", - подчеркнула первый заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель Экспертного совета по реализации Стратегии Нижегородской области Ольга Щетинина.

Как отметили участники круглого стола, Нижегородская область регион, где развита наука, передовая промышленность, при этом наши климатические условия сложны для сельского хозяйства. Поэтому важно делать упор усилении синергии с наукой и развитии глубокой переработки.

"С экспертами мы обсудили технологические санкции, место Нижегородской области в сельском хозяйстве России, требования к здоровому питанию и многое другое. В документ войдут цели и задачи, поставленные перед сельским хозяйством на ближайшие 10 лет, а также будут предусмотрены все меры поддержки сельхозпроизводителей. Вместе с экспертами детально проработаем каждую из них", - отметил Александр Ефремцев.

По словам руководителя животноводческой компании Игоря Согина, один из самых важных вопросов – кадровое обеспечение сельхозпредприятий.

"Наша компания является одним из лидеров Нижегородской области по животноводству. Нам важно понимать, куда движется Нижегородская область в сфере АПК. Поскольку все наши проекты, которые мы планируем реализовывать, ничто без кадровой поддержки. Рассматривать это в отрыве от всех программ невозможно. Комплексная поддержка сельских территорий поможет обеспечить работой село", - отметил он.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Этому событию будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего для актуализации стратегии развития Нижегородской области запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.

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Теги:
АПК Стратегия развития
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