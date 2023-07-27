Нижегородских специалистов приглашают принять участие в Международном строительном чемпионате Общество

Нижегородских специалистов строительной отрасли и студентов профильных вузов приглашают принять участие во II Международном строительном чемпионате, который пройдет с 17 по 20 октября 2023 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ "Экспофорум".

Международный строительный чемпионат входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей".

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подчеркнул важность чемпионата.

"Мероприятие призвано обеспечить опережающее развитие строительной отрасли в интересах людей, государства и бизнеса. Важнейшими задачами чемпионата в 2023 году станут повышение престижа и популяризация рабочих профессий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли, формирование эффективной производственной кооперации в рамках ЕАЭС и других стран. Приглашаю регионы к участию в чемпионате", - отметил Ирек Файзуллин.

Принять участие в чемпионате смогут четыре категории участников:

- команды от организаций - сотрудники компании, которая заключила договор на участие своей команды в соревнованиях чемпионата;

- независимые участники - физические лица, участвующие в соревнованиях чемпионата от своего имени без привязки к какой-либо организации;

- студенческие команды и участники от вузов, обучающиеся в профильных вузах и колледжах;

- команды школьников 8-10 классов.

В чемпионате будет представлено 25 индивидуальных и командных номинаций, которые разделены на три блока – строительство, проектирование объектов и управление проектом строительства. Из них 24 номинации очные, одна - "ТИМ-специалист" - дистанционная. В этом году добавлены четыре новые номинации: командная "Пусконаладочные работы", индивидуальные "Лучший эколог", "Водитель и машинист дорожно-строительной техники", а также номинация по жилищному строительству.

Для независимых специалистов есть возможность поучаствовать в чемпионате в личном зачете по семи номинациям. Пройти регистрацию можно на сайте мероприятия: https://pro-wcc.ru/, отбор участников продлится до 31 августа 2023 года.

Призовой фонд Международного строительного чемпионата в 2023 году составит 53,1 млн рублей. Помимо денежных призов, победители и призеры станут участниками проекта "Больше чем путешествие" и получат возможность посетить интересные места нашей страны. Лучший независимый участник каждой номинации получит специальный приз от АНО "Россия – страна возможностей".

В рамках деловой программы чемпионата состоятся круглые столы и панельные дискуссии, планируется создание лектория для студентов. В выставочной экспозиции будут представлены новейшие технологии в строительстве, участники продемонстрируют последние достижения и проекты компаний, организаторы проведут мастер-классы и питчинг-сессии. Экспонентами мультимедийного выставочного пространства станут ведущие предприятия строительной отрасли, а также компании малого и среднего бизнеса, вовлеченные в строительный сегмент экономики.

В период чемпионата состоятся заседания рабочих групп по строительству, инфраструктуре и ЖКХ в рамках межправительственных комиссий. Планируется интеграция форума Россия – АСЕАН "Умные города" и подписание соглашений (меморандумов).

Инновационные технологии, используемые на чемпионате, позволят компаниям не только генерировать идеи и решения, но и прогнозировать новые тренды, которые будут реализованы в реальном секторе экономики. Для создания таких возможностей организаторы Международного строительного чемпионата объявили технологический скаутинг, главная цель которого - поиск проектов по применению инновационных технологий в строительстве и их дальнейшее пилотирование.

Еще одной важной чертой чемпионата является его интеграционная программа с колледжами и вузами, которая позволяет молодежи своими глазами увидеть настоящую стройку изнутри: на площадке происходит "симуляция", максимально приближенная к реальным рабочим процессам. По словам организаторов, программа подготовки к чемпионату ни в чем не уступает реальному строительному процессу. После чемпионата для участников откроется дорога к новому витку в карьере, а для экспертов в этом ключе важна оценка реальной подготовки персонала на том или ином предприятии.