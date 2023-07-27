Три рекорда России были зарегистрированы в Нижнем Новгороде на Дне физкультурника Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сразу три рекорда России были зарегистрированы в Нижнем Новгороде на Дне физкультурника. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Так, рекорд страны по массовой зарядке установили в Нижнем Новгороде. 5598 нижегородцев одновременно выполняли упражнения, повторяя их за известными нижегородскими спортсменками – чемпионками России, Европы и мира по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными. Зафиксировали рекорд эксперты Книги рекордов России Илья Сухомлинов и Татьяна Сухомлинова.

Также были установлены два рекорда по силовому экстриму (стронгмену).

Самый сильный человек Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин установил рекорд по подъему в полный цикл богатырского бревна весом 148,9 кг (возрастная категория – "ветераны-1", 40+, весовая категория – до 110 кг). Серебряный призер чемпионата России по стронгмену среди любителей Ксения Батурина установила рекорд по подъему гигантской гантели весом 50,8 кг трижды в течение 60 секунд (весовая категория – до 75 кг).

Рекорд будет внесен в реестр Федерации стронгмена России, реестр международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и реестр Книги рекордов России (эксперт Михаил Шивляков).

"Нижегородская область всегда славилась единством и доблестью. Рекорд России по самой массовой зарядке еще раз доказал, что мы одна команда. 5598 человек выполнили зарядку вместе с нашими чемпионками, художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными и стали частью спортивной истории Нижнего. Отлично показали себя и наши силачи. Два рекорда по стронгмену – классный результат!", - отметил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Ранее сообщалось, что почти пять тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийском спортивном марафоне "Сила России".