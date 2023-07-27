"Валдаи" начали курсировать между Нижним Новгородом и Васильсурском Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" 14 августа начали курсировать между Нижним Новгородом и Васильсурском. Об этом сообщили в компании по развитию скоростного судоходства "Водолет".

Согласно информации, на пути следования предусмотрена 10-минутная стоянка в Макарьеве. Время в пути в одну сторону с учетом остановки составляет 3 часа 15 минут.

Ближайшие рейсы до Васильсурска и обратно будут организованы 17 и 18 августа. С расписанием можно ознакомиться на сайте.

Всего же в этом году "Валдаи" перевезли более 50 тысяч человек и выполнили 1542 рейса.

Напомним, большую праздничную программу подготовили к 500-летию Васильсурска, которое будет праздноваться с 17 по 19 августа.

Также ранее сообщалось, что рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Дзержинск могут запустить уже в 2023 году.