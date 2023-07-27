Индивидуальные тепловые пункты появятся в более чем 200 домах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Индивидуальные тепловые пункты появятся в более чем 200 домах Нижнего Новгорода с открытой система водозабора. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в 42 домах такие пункты появятся уже в этом году.

Как пояснил Юрий Шалабаев, сейчас в Канавинском, Московском и частично Приокском районах действует открытая система водозабора. Таким образом, вода из системы отопления подается и в краны с горячей водой, что негативно сказывается на ее качестве.

Индивидуальные тепловые пункты позволяют решить эту проблему. Так, в прошлом году с открытой системы водоснабжения были переведены 29 социальных учреждений города.

Исполнительный директор домоуправляющей компании Канавинского района Андрей Бузин рассказал, что установка ИТП занимает около месяца, после чего согласовывается переподключение дома к системе горячего водоснабжения совместно с Теплоэнерго и Водоканалом.

Напомним, около 1,5 млрд рублей направят на перевод домов на закрытую систему ГВС в трех районах Нижнего Новгорода.