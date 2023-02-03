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Общество

Около 1,5 млрд рублей направят на перевод домов на закрытую систему ГВС в пяти районах Нижнего Новгорода

07 февраля 2023 12:57  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 1,5 млрд рублей будет направлено на перевод домов на закрытую систему горячего водоснабжения в пяти районах Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, для перевода зданий Канавинском, Московском и Приокском районах с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую был разработан пятилетний план. На его реализацию из городского и областного бюджетов будет выделено около 1,5 млрд рублей.

В январе текущего года на закрытую систему водоснабжения были переведены 29 нижегородских школ и детсадов. В 2023 году индивидуальные тепловые пункты планируется установить в 42 многоквартирных домах. 

Для включения дома в программу необходимо провести общее собрание собственников помещений и принять решение о переводе МКД с открытой системы ГВС на закрытую. Первые собрания пройдут уже на следующей неделе.

Как пояснил Юрий Шалабаев, при открытой системе ГВС вода забирается непосредственно из тепловой сети, что может приводить к подаче ржавой воды после проведения профилактических мероприятий. При закрытой системе вода нагревается тепловыми пунктами, что улучшает ее качество.

Ранее сообщалось, что коммунальную инфраструктуру Нижегородской области модернизируют за 4,8 млрд рублей.

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Теги:
водопровод ЖКХ
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