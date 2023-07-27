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Общество

Карим Ибрагимов: "Изменения в сфере ЖКХ касаются каждого жителя города и области"

14 августа 2023 18:56  [82] Общество
Карим Ибрагимов

Карим Ибрагимов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

10 августа состоялась отраслевая стратегическая сессия "Комфортно жить везде", посвященная актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035 в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству Карим Ибрагимов отметил, что за последние пять лет уже решены многие острые вопросы в сфере ЖКХ.

"В рамках мероприятия заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов подвел итоги развития отрасти за последние пять лет. Найден и постепенно реализуется механизм решения давних ключевых проблем – из ветхого фонда расселены 12 тысяч нижегородцев, причем для этих целей снова строится муниципальное жилье. В следующем году будет "закрыт" вопрос с обманутыми дольщиками. Также сейчас ведется масштабная программа по замене лифтов в многоквартирных домах, прорабатывается механизм комплексного развития территорий, уже благоустроено более 500 общественных пространств региона.

Все эти изменения зримы и касаются каждого жителя города и области. Между тем, вызовы по-прежнему значительны, их решение требует комплексного подхода. В частности, эксперты указывают на необходимость дальнейшей проработки механизма комплексного развития территорий, более активное вовлечение жителей в управление жилищно-коммунальным хозяйством многоквартирных домов. Немаловажный вопрос, требующий внимания, – это решение проблемы прозрачности платежей за ЖКУ и использования финансовых средств организациями, обслуживающими жителей.

Отдельного рассмотрения заслуживает подведение дорожной инфраструктуры к участкам индивидуального жилого строительства. На мой взгляд, это важно для дальнейшего развития отрасли".

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Теги:
Гордума Стратегия развития
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