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Фестиваль уличных театров пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 18-19 августа. Об этом представители парка сообщили в соцсетях.
Согласно информации, в этом году в фестивале "Улица" примут участие 8 театров из семи городов России.
Кроме того, впервые для нижегородцев выступит уличный театр из Эквадора.
Для гостей парка в День города также будут организованы мастер-классы по театральному реквизиту и концертная программа.
С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.
Ранее была опубликована программа празднования 802-летия Нижнего Новгорода.
Также напомним, что 19 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль национальных культур "Дружный Нижний".
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