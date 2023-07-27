Фестиваль уличных театров пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 18-19 августа Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

Фестиваль уличных театров пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 18-19 августа. Об этом представители парка сообщили в соцсетях.

Согласно информации, в этом году в фестивале "Улица" примут участие 8 театров из семи городов России.

Кроме того, впервые для нижегородцев выступит уличный театр из Эквадора.

Для гостей парка в День города также будут организованы мастер-классы по театральному реквизиту и концертная программа.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Ранее была опубликована программа празднования 802-летия Нижнего Новгорода.

Также напомним, что 19 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль национальных культур "Дружный Нижний".