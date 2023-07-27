"Пари НН" одержал первую победу в рамках РПЛ, одолев грозненский "Ахмат" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

В четвёртом туре сезона 2023/2024 Российской премьер-лиги футбольный клуб "Пари - Нижний Новгород" одержал первую победу в этом чемпионате, играя на домашнем поле против грозненского "Ахмата".

Нижегородцы забили в ворота соперника два гола: на первой минуте матча - Николай Калинский и в середине первого тайма - Тимур Сулейманов.

И на продолжении всей игры этот результат остался неизменным.

Набрав три очка, "Пари НН" поднимается на десятое место в турнирной таблице. В активе команды - одна победа, одна ничья и два поражения.

Стоит отметить, что главный тренер команды Сергей Юран был вынужден наблюдать за матчем с трибун: на игру 4 тура его дисквалифицировали за споры с арбитром в гостевом матче против "Краснодара".

Поболеть за футболистов в будний вечер на стадион "Нижний Новгород" пришло 7935 зрителей.

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик Гусейнов прокомментировал итоги игры: "Ребята очень старались. И бились до последней минуты матча, не снижая скорости, атакуя и разыгрывая сложные комбинации. После игры передал команде слова поддержки от всех нижегородцев. Они реально их заслужили. То ли еще будет!"

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов 21 июля был назначен новым гендиректором ФК "Пари Нижний Новгород". В сезоне 2022/2023 ФК "Пари Нижний Новгород" по итогам двух стыковых матчей с "Родиной" сохранил прописку в Российской Премьер - лиге.