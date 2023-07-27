Новую молочную ферму почти на тысячу голов планируется построить в 2024 году в Бутурлинском районе Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Завершение строительства новой молочной фермы на 1040 голов планируется в селе Борнуково Бутурлинского района в 2024 году.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в рамках визита в округ посетил строящийся объект. Помимо фермы, комплекс будет включать в себя доильно-молочный блок и родильное отделение.

Как подчеркнул замглавы региона, использование инвестором новых технологий позволит кратно повысить производительность труда. В нижегородском правительстве поддерживают подобные инвестпроекты, добавил замгубернатора региона.

Инвестиции в строительство нового животноводческого комплекса составят 267 млн рублей, из которых около 133 млн рублей – региональная субсидия. Общие инвестиции в реализацию проекта, включая закупку животных, оцениваются в 600 млн рублей.

"В работе мы стремимся максимально повысить производительность труда, и в этом нам помогает современное оборудование, автоматизация процессов. Благодаря такому подходу повышается качество молока, животным комфортно, они более продуктивные и живут дольше. В то же время у сотрудников улучшаются условия труда и заработная плата", - рассказал директор компании - инвестора ТНВ "Михеев и Компания" Евгений Михеев.

Ранее сообщалось, что нижегородские сельские хозяйства в 2023 году увеличили производство мяса и молока.

Напомним, что 15 животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году. При этом производство молока в Нижегородской области по итогам 2022 года увеличилось на 3%.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.