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Общество

Нижегородская область отмечена наградой на форуме "Цифровая эволюция"

15 августа 2023 12:38  [42] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область отмечена наградой на форуме "Цифровая эволюция".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, награду за школьный образовательный проект "Урок цифры" получил замгубернатора региона Егор Поляков.

Основными задачами проекта являются развитие и закрепление у школьников необходимых цифровых компетенций.

Как рассказал Егор Поляков, занятия на тематических тренажерах проводятся в виде онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы.

"Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тем: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в интернете, искусственный интеллект, машинное обучение, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире", - отметил замглавы региона.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов добавил, что нижегородские школьники проявляют значительный интерес к ИТ-технологиям. 

В министерстве образования и науки Нижегородской области отметили регулярность участия нижегородских школьников в проекте "Урок цифры".  

"Благодаря проекту школьники могут получать знания о программировании, кибербезопасности, облачных хранилищах, мессенджерах, нейросетях и искусственном интеллекте. Такие занятия помогают проводить профориентацию в сфере информационных технологий, начиная с раннего возраста", - рассказал и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Ранее сообщалось, что "НЕЙМАРК. Академия хакатонщиков" открылась в Нижегородской области. Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году.

 

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Теги:
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