Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородская область отмечена наградой на форуме "Цифровая эволюция".
Как сообщает пресс-служба правительства региона, награду за школьный образовательный проект "Урок цифры" получил замгубернатора региона Егор Поляков.
Основными задачами проекта являются развитие и закрепление у школьников необходимых цифровых компетенций.
Как рассказал Егор Поляков, занятия на тематических тренажерах проводятся в виде онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы.
"Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тем: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в интернете, искусственный интеллект, машинное обучение, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире", - отметил замглавы региона.
Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов добавил, что нижегородские школьники проявляют значительный интерес к ИТ-технологиям.
В министерстве образования и науки Нижегородской области отметили регулярность участия нижегородских школьников в проекте "Урок цифры".
"Благодаря проекту школьники могут получать знания о программировании, кибербезопасности, облачных хранилищах, мессенджерах, нейросетях и искусственном интеллекте. Такие занятия помогают проводить профориентацию в сфере информационных технологий, начиная с раннего возраста", - рассказал и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
Ранее сообщалось, что "НЕЙМАРК. Академия хакатонщиков" открылась в Нижегородской области. Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году.
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