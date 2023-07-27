Нижегородский НОЦ получил 121 млн рублей на поддержку своих участников

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Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) в 2023 году получит из федерального бюджета 121 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно информации, большая часть средств будет направлена участникам центра для проведения научных разработок, привлечения новых специалистов, повышения уровня качества подготовки кадров и запуска новых производств.
Как рассказал директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов, за три года участники центра получили более 230 млн рублей на развитие инновационных разработок и их внедрение в производство. Средства можно направить на закупку современного оборудования и устройств, разработку новых технологий, а также на реализацию и внедрение инновационных проектов в реальное производство.
Сейчас участниками Нижегородского НОЦ являются 64 организации.
Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ с 2019 года привлек почти 1 млрд рублей на научные разработки.
Также напомним, что около 200 специалистов пройдут обучение в рамках образовательной программы Нижегородского НОЦ до конца года.
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