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Общество

Нижегородский НОЦ получил 121 млн рублей на поддержку своих участников

15 августа 2023 14:08  [35] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) в 2023 году получит из федерального бюджета 121 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно информации, большая часть средств будет направлена участникам центра для проведения научных разработок, привлечения новых специалистов, повышения уровня качества подготовки кадров и запуска новых производств.

Как рассказал директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов, за три года участники центра получили более 230 млн рублей на развитие инновационных разработок и их внедрение в производство. Средства можно направить на закупку современного оборудования и устройств, разработку новых технологий, а также на реализацию и внедрение инновационных проектов в реальное производство.

Сейчас участниками Нижегородского НОЦ являются 64 организации.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ с 2019 года привлек почти 1 млрд рублей на научные разработки.

Также напомним, что около 200 специалистов пройдут обучение в рамках образовательной программы Нижегородского НОЦ до конца года.

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Теги:
Наука НОЦ
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