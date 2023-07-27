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Политика

Делегация Сахалинской областной Думы посетила Нижний Новгород

16 августа 2023 17:21  [37] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с делегацией Сахалинской областной Думы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в ноябре 2022 года Юрий Шалабаев подписал пятистороннее соглашение о сотрудничестве с Благовещенском, Южно-Сахалинском, Хэйхэ и Чжухай. 

Как рассказал глава города, в рамках соглашения стороны реализуют совместные проекты в сферах образования, культуры, спорта и туризма. 

Одной из главных целью сотрудничества являются увеличение товарооборота и рост инвестиций между городами-участниками, популяризация туристического потенциала и увеличение взаимного туристического потока, студенческий и школьный обмены.

Председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова отметила, что сейчас совместно с Заксобранием Нижегородской области в рамках соглашения о сотрудничестве обсуждаются меры социальной поддержки участников СВО и их семей.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев провел встречу с делегацией китайского города - побратима Цзинань.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Сотрудничество
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