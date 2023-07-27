Сахалинская Дума поделилась опытом с Нижегородской областью по оказанию бесплатной юридической помощи Экономика

Заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного Собрания Нижегородской области Алексей Антонов провёл рабочую встречу с председателем постоянного комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению Сахалинской областной Думы Натальей Коршуновой.

В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования законодательства в сфере государственного и муниципального управления, актуальные вопросы реформы местного самоуправления, а также вопросы оказания бесплатной юридической помощи.

"В Сахалинской области, как и в Нижегородской, перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, достаточно обширный. Однако мы считаем, что этот перечень должен постоянно актуализироваться, отвечая требованиям времени. В этом отношении мы солидарны с нашими коллегами из Нижегородской области, в первую очередь, это касается поддержки лиц, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской Народных Республик", - отметила председатель постоянного комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.

"Отмечу общее стремление профильных комитетов совершенствовать законодательство не только в вопросах юридической помощи, но и реформирования муниципальных образований. Этот путь поэтапно прошли Нижегородская и Сахалинская области. Там территория полностью разделена на городские округа, в Нижегородской области есть как городские, так и муниципальные округа. Преобразования позволили значительно снизить нагрузку на местные бюджеты и направить средства на решение приоритетных задач", - сказал заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного Собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

Ранее Игорь Норенков и Александр Шарифулин обсудили меры поддержки экономики в Нижегородской области и на Сахалине.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин ранее встретился с делегацией Сахалинской областной Думы во главе с председателем Думы Еленой Касьяновой.