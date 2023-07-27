Знак отличия "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" вручили 10 нижегородцам Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев и председатель городской Думы Олег Лавричев вручили знаки отличия "Почетного ветерана города Нижнего Новгорода" 10 нижегородцам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Ваши достижения - не только личный успех, это вклад в развитие нашего общего дома, в развитие Нижнего Новгорода. Благодарю вас за профессиональную и общественную деятельность. Вы создаете и поддерживаете связь между поколениями, передаете свой жизненный опыт, это сейчас самое главное. На вашем примере мы можем воспитать достойных граждан. Поздравляю вас с наступающим Днём города!", - обратился к ветеранам Юрий Шалабаев.

Олег Лавричев отметил, что звания удостоены люди, внесшие неоценимый вклад в становление и развитие Нижнего Новгорода.

Трудовой стаж почётных ветеранов превышает 407 лет. Все они ведут активную общественную работу.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что почётными гражданами Нижнего Новгорода стали ещё 16 нижегородцев.

Также напомним, что единовременную выплату Почётным ветеранам увеличили в Нижнем Новгороде.