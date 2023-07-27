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Яблони высадили на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в открытый грунт вместо кадок было высажено 15 деревьев.
В ближайшее время здесь будут установлены приствольные решетки.
Напомним, ивы, убранные с Большой Покровской, были пересажены в сквер на улице Провиантской и сквер Свердлова.
Ранее сообщалось, что обновление покрытия на улице Большой Покровской должно завершиться ко Дню города.
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