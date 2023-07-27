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Общество

Яблони высадили на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде

17 августа 2023 12:57  [62] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Яблони высадили на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в открытый грунт вместо кадок было высажено 15 деревьев.

В ближайшее время здесь будут установлены приствольные решетки.

Напомним, ивы, убранные с Большой Покровской, были пересажены в сквер на улице Провиантской и сквер Свердлова.

Ранее сообщалось, что обновление покрытия на улице Большой Покровской должно завершиться ко Дню города.

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Теги:
Благоустройство озеленение
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