Яблони высадили на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Яблони высадили на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в открытый грунт вместо кадок было высажено 15 деревьев.

В ближайшее время здесь будут установлены приствольные решетки.

Напомним, ивы, убранные с Большой Покровской, были пересажены в сквер на улице Провиантской и сквер Свердлова.

Ранее сообщалось, что обновление покрытия на улице Большой Покровской должно завершиться ко Дню города.