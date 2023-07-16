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Общество

Обновление покрытия на улице Большой Покровской должно завершиться ко Дню города

20 июля 2023 15:55  [82] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Обновление покрытия на улице Большой Покровской должно завершиться ко Дню города. Об этом сообщил глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Согласно информации, работы идут поочередно на участках длиной 100 метров. Сейчас в ремонте задействовано три единицы техники и 25 человек.

Уже проведен демонтаж объемом 1200 кв. м, уложено 700 кв. м брусчатки.

"Плитка не будет "гулять", мы даем гарантию, работаем с гранитом давно", - подчеркнул главный инженер компании-подрядчика Надир Беляков.

Также работы по обновлению покрытия проходят у памятника Минину. Здесь заменят ступени и гранитную плитку. Уже на 60% завершено тротуарное покрытие и на 70% выполнены работы по памятнику Минина и благоустройству вокруг него.

Полностью завершить работы здесь должны к 10 августа.

Ранее сообщалось, что яблони будут высажены на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

Напомним, на озеленение и ремонт покрытия на улице Большой Покровской было выделено около 91,5 млн рублей.

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Теги:
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