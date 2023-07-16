Фото:
Обновление покрытия на улице Большой Покровской должно завершиться ко Дню города. Об этом сообщил глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.
Согласно информации, работы идут поочередно на участках длиной 100 метров. Сейчас в ремонте задействовано три единицы техники и 25 человек.
Уже проведен демонтаж объемом 1200 кв. м, уложено 700 кв. м брусчатки.
"Плитка не будет "гулять", мы даем гарантию, работаем с гранитом давно", - подчеркнул главный инженер компании-подрядчика Надир Беляков.
Также работы по обновлению покрытия проходят у памятника Минину. Здесь заменят ступени и гранитную плитку. Уже на 60% завершено тротуарное покрытие и на 70% выполнены работы по памятнику Минина и благоустройству вокруг него.
Полностью завершить работы здесь должны к 10 августа.
Ранее сообщалось, что яблони будут высажены на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.
Напомним, на озеленение и ремонт покрытия на улице Большой Покровской было выделено около 91,5 млн рублей.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+