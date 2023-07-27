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Еще 46 детей нижегородских участников СВО будут зачислены в вузы и техникумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
Согласно информации, зачисление пройдет не в счет контрольных цифр набора. Такое решение было принято на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
"Пока наши герои защищают страну, мы сделаем все для того, чтобы они не беспокоились о будущем своих детей", - подчеркнул Андрей Гнеушев.
Ранее сообщалось, что около 7 тысяч участников СВО поступили в вузы по специальным квотам.
Также напомним, что абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году.
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