Еще 46 детей нижегородских участников СВО будут зачислены в вузы и техникумы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще 46 детей нижегородских участников СВО будут зачислены в вузы и техникумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Согласно информации, зачисление пройдет не в счет контрольных цифр набора. Такое решение было принято на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

"Пока наши герои защищают страну, мы сделаем все для того, чтобы они не беспокоились о будущем своих детей", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

Ранее сообщалось, что около 7 тысяч участников СВО поступили в вузы по специальным квотам.

Также напомним, что абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году.