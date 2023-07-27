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Общество

Почти 24% нижегородских новорожденных регистрируются через Госуслуги

17 августа 2023 14:02  [261] Общество

Главное управление ЗАГС Нижегородской области рассказало о количестве новорожденных, зарегистрированных с помощью суперсервиса "Рождение ребенка" за январь-июль текущего года.

Согласно информации, через Госуслуги было зарегистрировано около 3,5 тысячи малышей, что составляет 23,8% от общего числа родившихся в регионе с начала года. 

По этому показателю Нижегородская область занимает второе место в России. На первом – Республика Башкортастан, а на третьем расположилась Московская область.

Напомним, что сервис "Рождение ребенка" был запущен в июле 2022 года. В прошлом году новой услугой воспользовались около 600 нижегородских семей.

Первым "цифровым" ребенком в Нижегородской области, зарегистрированным через сервис "Рождение ребенка", стала девочка Диана, которая родилась 8 июля в День семьи, любви и верности.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч детей родилось в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года.

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Теги:
Госуслуги Дети ЗАГС
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