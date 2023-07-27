Почти 24% нижегородских новорожденных регистрируются через Госуслуги Общество

Главное управление ЗАГС Нижегородской области рассказало о количестве новорожденных, зарегистрированных с помощью суперсервиса "Рождение ребенка" за январь-июль текущего года.

Согласно информации, через Госуслуги было зарегистрировано около 3,5 тысячи малышей, что составляет 23,8% от общего числа родившихся в регионе с начала года.

По этому показателю Нижегородская область занимает второе место в России. На первом – Республика Башкортастан, а на третьем расположилась Московская область.

Напомним, что сервис "Рождение ребенка" был запущен в июле 2022 года. В прошлом году новой услугой воспользовались около 600 нижегородских семей.

Первым "цифровым" ребенком в Нижегородской области, зарегистрированным через сервис "Рождение ребенка", стала девочка Диана, которая родилась 8 июля в День семьи, любви и верности.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч детей родилось в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года.