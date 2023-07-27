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Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12% годовых. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу банка.
Согласно информации, такое решение было принято в связи с повышением ключевой ставки.
Повышенный процент по вкладам начал действовать с 17 августа. Ставка в 12% годовых доступна для вкладов линейки "Лучший процент" на три года.
Также клиентам для ее получения необходимо увеличить баланс срочных рублевых вкладов, в частности, с помощью перевода с валютных.
Напомним, 15 августа Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% годовых. При этом регулятор не исключает ее дальнейшего повышения.
Ранее Сбербанк уже повысил ставки по базовым программам ипотеки на 0,8%. Теперь минимальная ставка по кредитам на "вторичку" по таким программам составит 11,7%, а на жильё в новостройках — 11,4%
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