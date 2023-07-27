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Экономика

"Сбербанк" повысил ставки по базовым программам ипотеки

08 августа 2023 17:23  [93] Экономика

"Сбербанк" повысил ставки по базовым программам ипотеки на 0,8%. Теперь минимальная ставка по кредитам на "вторичку" по таким программам составит 11,7%, а на жильё в новостройках — 11,4%.

Как отметили в кредитной организации, по программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач в банке, ставки не меняются.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в интервью телеканалу "360" рассказал, что данные изменения связаны с увеличением со стороны ЦБ ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт - с 7,5 до 8,5.

"После её повышения, как правило, банки в течение двух недель пересматривают свои кредитные продукты. Исходя из этого они меняют условия по кредитованию и выдаче ипотеки", - прокомментировал эксперт.

Он также сообщил, что в ближайшей перспективе стоит ожидать ужесточения требований в целом к ипотеке. Так, изменится не только процентная ставка, но и требования к первоначальному взносу: его, скорее всего, повысят до 15-20%. Кроме того, зёмщиков начнут внимательнее рассматривать и обращать внимание на их кредитную нагрузку и платежеспособность.

"Тем самым Центробанк дает сигнал кредитным организациям, что качество заёмщика должно быть лучше. Нельзя выдавать ипотеку, исходя из коммерческих интересов. Нужно анализировать заёмщика", - подчеркнул Дмитрий Ракута.

По его мнению, на следующем заседании Центробанка совет директоров либо сохранит ключевую ставку неизменной, либо будет её плано повышать, чтобы охладить ценовой сегмент - соответственно, стоимость "вторички" снизится.

"Пока изменения не привели к снижению стоимости квадратного метра. Посмотрим, что будет в перспективе. Всё будет зависеть от рынка. Нужно мониторить рынок, поскольку в некоторых банках ещё не изменили условия кредитования. Минимальная ставка, которая сейчас есть, — 10,9%. Но это временная история. В ближайшее время банки, которые не поменяли программы, пересмотрят ипотечные продукты", - заключил брокер.

Ранее Центробанк спрогнозировал, что рынок ипотечного кредитования в России по итогам 2023 года обновит исторический максимум и побьёт рекорд 2021 года, когда на покупку жилья россияне взяли в банках 5,7 трлн рублей.

Напомним, что объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза.

Ранее также сообщалось, что около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку.

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Теги:
Жилье Ипотека Сбербанк
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