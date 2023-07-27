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Общество

Специалисты НГЛУ организовали для участников проекта "Летний институт" знакомство с прорывными практиками Княгининского университета

17 августа 2023 18:15  [279] Общество

16 августа 25 молодых преподавателей-исследователей из 15 зарубежных вузов в рамках федерального проекта "Летний институт", который реализуется в НГЛУ с 7 по 20 августа, посетили стажировочную площадку вуза-партнера – Нижегородского инженерно-экономического университета (Княгининский университет) в г. Княгинино.

Стажировочный модуль программы повышения квалификации "Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде" был организован коллегами в предметной сфере, связанной с региональным поликультурным компонентом в непрерывной профилизации. На площадке были представлены мастер-классы и кейсы, раскрывающие особенности межрегионального и внутрирегионального сотрудничества как основы научно-образовательного, культурного и экономического развития регионов.

Практико-ориентированная академическая модель Княгининского вуза  вызвала  живой интерес у зарубежных коллег

Участников стажировки сердечно поприветствовал ректор университета Анатолий Евгеньевич Шамин, который лично провел экскурсию по инновационным пространствам научно-образовательной среды вуза. Практико-ориентированная академическая модель университета, направленная на развитие сельских территорий в Нижегородском регионе, вызвала чрезвычайно живой интерес у зарубежных коллег. 

Гости из вузов ближнего зарубежья с удовольствием погрузились в научно-образовательные и практико-ориентированные активности, организованные экспертами Княгининского университета, в области проектной деятельности, VR и IT - технологий, робототехники. Стажировочный модуль был реализован при участии первого проректора Александра Смирнова, проректора по воспитательной работе Натальи Бухаловой, директора Института экономики и управления Ольги Фроловой, директора Инженерного института Евгения Воронова, заместителя директора IT-клуба Евгения Бобышева, директора Института педагогики и дополнительного образования Сергея Козлова.

Особым ярким событием для зарубежных гостей стал тест-драйв современной сельскохозяйственной техники, которая является важнейшей частью современной научно-образовательной инфраструктуры Княгининского университета. Вуз традиционно является точкой притяжения для различных категорий населения района, сосредоточением заряженных людей и драйвером развития региона. Участники проекта были активно вовлечены в профессиональный диалог, результатом которого стали идеи о  будущем партнерском взаимодействии между вузами принимающей стороны и университетами-участниками проекта.

Фото пресс-службы НГЛУ

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