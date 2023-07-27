Глеб Никитин предложил создать программу модернизации общественного транспорта

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках круглого стола "Производство и обновление подвижного состава" предложил президенту РФ Владимиру Путину создать единую программу модернизации общественного транспорта в стране. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам Глеба Никитина, сейчас в России более 40 тысяч транспортных средств требует замены.
Для реализации единой программы было предложено продлить существующие программы федеральной поддержки обновления подвижного состава. В частности, субсидирование части затрат в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", льготный лизинг, механизм специальных казначейских кредитов.
Глеб Никитин также отметить важность речного транспорта для ряда регионов. В рамках его развития в навигацию будут выпущены электросуда, для которых участники круглого стола предложили создать единый стандарт зарядной инфраструктуры.
Ранее замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов на комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" рассказал о модернизации нижегородского общественного транспорта.
Также напомним, что пять первых электробусов поступят в Нижний Новгород в сентябре.
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