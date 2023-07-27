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Общество

Глеб Никитин предложил создать программу модернизации общественного транспорта

18 августа 2023 10:12  [197] Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках круглого стола "Производство и обновление подвижного состава" предложил президенту РФ Владимиру Путину создать единую программу модернизации общественного транспорта в стране. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам Глеба Никитина, сейчас в России более 40 тысяч транспортных средств требует замены.

Для реализации единой программы было предложено продлить существующие программы федеральной поддержки обновления подвижного состава. В частности, субсидирование части затрат в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", льготный лизинг, механизм специальных казначейских кредитов.

Глеб Никитин также отметить важность речного транспорта для ряда регионов. В рамках его развития в навигацию будут выпущены электросуда, для которых участники круглого стола предложили создать единый стандарт зарядной инфраструктуры.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов на комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" рассказал о модернизации нижегородского общественного транспорта.

Также напомним, что пять первых электробусов поступят в Нижний Новгород в сентябре.

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Теги:
Глеб Никитин Общественный транспорт
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