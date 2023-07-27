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Общество

Сергей Морозов на комиссии Госсовета рассказал о модернизации нижегородского общественного транспорта

09 августа 2023 11:52  [144] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов на комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" рассказал о модернизации нижегородского общественного транспорта.

С 2019 в регионе проводится последовательное преобразование системы общественного транспорта, целью которого является сокращение времени в пути, разгружение дорог и улучшение экологической обстановки.

Так, в августе 2022 года начался первый этап ввода новой маршрутной сети, в рамках которого было запущено пять новых маршрутов, продлено шесть маршрутов, перенесены участки на пяти маршрутах, оптимизированы трассы трех маршрутов. Появилась возможность пользоваться транспортными картами в маршрутках.

Также ведется внедрение интеллектуальной транспортной системы Нижегородской агломерации, которая позволит увеличить пропускную способность транспорта до 20% без инфраструктурных затрат. Благодаря этому в 2023 году пассажиропоток вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Сергей Морозов отметил, что за последние шесть лет в Нижегородской области было закуплено 820 автобусов в том числе 636 - в Нижнем Новгороде. Прогнозируется, что в течение семи лет региону потребуется еще около 800 единиц транспорта. В связи с этим Нижегородская область обратилась в правительство РФ с предложением продлить программу и увеличить лимиты по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и по льготному лизингу с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании.

Кроме того, в Нижнем Новгороде идет строительство двух станций метро, проектируется станция в Сормовском районе. Идет разработка проекта второй канатной дороги, который ежедневно смогут пользоваться до 10 тысяч человек.

Реализуется проект по организации железнодорожного движения до Кстова, на эти цели выделено 3,5 млрд рублей.

Продолжается модернизация наземного электротранспорта, в рамках которой будет реконструировано 15 тяговых подстанций, три депо, обновлено рельсовое полотно и контактная сеть, закуплены 170 трамваев и 120 электробусов.

Для внутрирайонных маршрутов планируется закупить 300 новых автобусов средней и малой вместимости.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области из федерального бюджета выделено 1,1 млрд рублей на закупку 173 новых автобусов.

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Теги:
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