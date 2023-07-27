Пять первых электробусов поступят в Нижний Новгород в сентябре

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале показал первые нижегородские электробусы.
Согласно информации, данный транспорт производит Горьковский автомобильный завод по индивидуальному заказу правительства региона.
Сейчас завершается производство стартовой партии электробусов, а первые пять единиц транспорта поступят в Нижний Новгород уже в начале сентября.
Перед выходом на маршруты они пройдут тестовую обкатку.
Напомним, в нагорной части Нижнего Новгорода будут работать 60 электробусов, что позволит восстановить маршруты №9 и №31 и продлить маршруты до новых микрорайонов.
На данный момент заключены контракты на поставку 113 электробусов и зарядных станций к ним.
Ранее сообщалось, что около 300 новых автобусов закупят для 32 районов Нижегородской области.
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