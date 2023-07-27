Три рейса перенаправили в Нижегородский аэропорт после падения дрона в Москве Общество

Фото: Алиса Шилякова

Три рейса перенаправили в Нижегородский аэропорт после падения дрона в Москве. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, утром 18 августа в столице силы ПВО уничтожили беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра. Здание не получило значительных повреждений. В связи с инцидентом аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский временно перестали принять самолеты.

Семь рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты, в том числе три - на аэродром им. Чкалова в Нижнем Новгороде.

В 04:30 ограничения на полеты в Москве были сняты. Рейсы, направленные на запасные аэродромы, были доставлены в аэропорты назначения.

"В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в Росавиации.

Напомним, запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября 2022 года. Нижегородцам рекомендовали сообщать правоохранителям о летающих БПЛА.

Кроме того, российское общественно-политическое движение "Народный фронт" презентовало мобильное приложение "Радар", предназначенное для уведомления правоохранительных органов о появлении беспилотников.