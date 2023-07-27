Олег Лавричев: "Мы счастливы жить в Нижнем Новгороде, работать и растить детей!" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем города.

"Это праздничный и счастливый день для каждого, кто не без гордости говорит: "Нижний Новгород – это мой город!". И не важно, родился ты в нём или он стал тебе родным по воле случая, – все мы храним в своих сердцах самые искренние и теплые чувства, любуемся красотой города, радуемся тому, как он развивается, благоустраивается, становится краше год от года. Мы счастливы жить в Нижнем Новгороде, работать и растить детей!

В День города мы отдаем дань уважения почетным гражданам Нижнего Новгорода, чествуя самых достойных за заслуги перед приволжской столицей, внесших значительный вклад в ее развитие в различных направлениях – промышленности, здравоохранении, строительстве, образовании, спорте, культуре и других областях. Следуя нашим старым добрым традициям, мы собираемся вместе, чтобы отпраздновать день рождения города!

Пусть сегодня и всегда в ваших домах царит атмосфера счастья, тепла и уюта! Пусть дружба, мир и согласие укрепляют единство нашей большой многонациональной семьи, которая хранит и оберегает свой дом, как драгоценность, делая его лучше и краше для будущих поколений нижегородцев!" - говорится в поздравлении.