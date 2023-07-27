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Общество

Удостоверения почетных граждан Нижнего Новгорода получили 16 нижегородцев

18 августа 2023 13:20  [80] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Гордумы Олег Лавричев вручили удостоверения и знаки отличия почетным гражданам Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, имена почетных граждан занесут в Книгу Почета Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев отметил, что награжденные "по-хорошему "фанатики" нашего города".

По словам Олега Лавричева, почетные граждане являются примером того, как нужно служить своей профессии на благо развития и процветания Нижнего Новгорода.

"Много поколения моей семьи были нижегородцами, горьковчанами. Бабушка была директором ТЮЗа, дед - преподавателем педагогического училища, очень известным журналистом, популяризатором творчества Алексея Максимовича Горького. Мама всю свою жизнь проработала нейрохирургом в больнице №39, отец – капитаном-механиком на реке. Я расцениваю эту награду как признание их общего вклада в жизнь Нижнего Новгорода", - рассказал почетный гражданин Нижнего Новгорода, главный врач ГБУЗ НО "Научно-исследовательский институт - специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени Б.А. Королёва" Антон Максимов.

Со списком награжденным можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что знак отличия "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" вручили 10 нижегородцам.

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Теги:
Почетные граждане
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