Более 20 городов-побратимов насчитывается у Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области к 802-летию Нижнего Новгорода рассказало о международной деятельности столицы Приволжья.

"На сегодняшний день Нижний Новгород является одним из центров международной жизни региона, и наша задача - продолжить демонстрировать красоту города и региона для иностранных гостей. Историческая роль Нижнего Новгорода, его торгово-экономический, культурный и туристический потенциал, а также талантливые жители — все это даёт бесконечные возможности на пути к будущим успешным международным проектам", - отметила министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева.

Согласно информации, сейчас у Нижнего Новгорода 21 город-побратим и 5 городов-партнеров.

В целом Нижегородская область успешно взаимодействует со 140 торгово-экономическими контрагентами, 28 регионами-партнерами, а также имеет более 70 межмуниципальных соглашений о побратимстве.

Большинство соглашений о сотрудничестве связаны с промышленностью и сельским хозяйством.

Также Ольга Гусева отметила, что в Нижегородской области за пять лет прошло более 550 международных мероприятий с участием представителей почти 100 стран мира. Большинство из них прошло в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу с делегациями городов - побратимов.